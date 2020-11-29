Bursaspor bu sezon deplasmanda 13 puan kaybetti

Son olarak Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor, üst üste 5'inci deplasman maçından da galibiyetle ayrılamazken, bu sezon 13'üncü puanını kaybetti.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'un deplasman karnesi oldukça zayıf. Yeşil-beyazlı takım, 2. hafta Altınordu'yu mağlup etmesinin ardından çıktığı 5 deplasman maçından da 3 puan çıkartamadı. Bursaspor, 6 deplasmandan sadece 5 puan hanesine yazdırabildi. Yeşil-beyazlı takım, 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 maçtan yenilgi ile ayrıldı. Bu mücadelelerde 9 attı, 11 gol yedi.