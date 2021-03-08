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Bursaspor bu sezon deplasmanda 24 puan kaybetti

TFF 1.

Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda çıktığı son üç maçtan puan çıkartamadı. Son olarak Boluspor'a 2-1 yenilen yeşil-beyazlı takım, bu sezon dış sahada 24 puan kaybetti.


Lig'in 25. haftasında Boluspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un deplasman kâbusu sürüyor. Yeşil-beyazlı takım, dış sahada oynadığı son üç maçtan puan çıkartamadı. Sırasıyla Giresunspor, Balıkesirspor ve Boluspor'a yenilen Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçın 6'sını kaybetti, 4'ünü kazandı, 3'ünde ise berabere kaldı. Bursa ekibi, deplasman oynadığı maçlarda 15 puan toplarken, 24 puan kaybetti. Yeşil-beyazlılar, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü.

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