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Bursaspor bu sezon her maçta kalesinde gol gördü

Bursaspor, bu sezon çıktığı 4 maçta da kalesinde gol gördü.

Yeşil-beyazlılarda defans hattına bir türlü tedbir alınamıyor.


TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Bursaspor'da gol yeme sıkıntısı devam etti. Geçen sezonun son 7, bu sezonun da ilk 4 haftasında kalesini rakibe kapatamayan ve 11 maçtır üst üste gol yiyen yeşil-beyazlı takımda buna çare bulunamıyor. Bursaspor, Adanaspor'dan 1, Erzurumspor, Eyüpspor ve Altınordu'dan ise 2'şer gol yedi. Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin konuyla ilgili olarak yarın akşam oynanacak olan Samsunspor maçında özel tedbirler alacağı öğrenildi.

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