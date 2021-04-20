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Bursaspor bu sezon ilk kez 4 gol yedi

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, bu sezon en çok gol yediği maçı geride bıraktı.


Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, bu sezon bir ilki yaşadı. Yeşil-beyazlı takım, sezon başından bu yana çıktığı 30 maçta da 4 gol yememişti. Son olarak geçen sezonun Play-Off müsabakasında Adana Demirspor'a 4-1 yenilen Bursaspor, Süper Lig'e çıkma şansını yetirmişti. Bursa ekibi yine 4 gollü bir mağlubiyet sonrası Süper umutlarını gelecek sezona bıraktı.

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