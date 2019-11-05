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Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Bursaspor, Balıkesirspor karşısında 1 puanla ayrılıp, sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Yeşil-beyazlılar böylece, 1970-71 sezonundaki en iyi iç saha başlangıç başarısını tekrarlama şansını gerçekleştiremedi.


TFF 1. Lig'de Timsah, dün sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Kritik mücadelede yeşil-beyazlılar, Balıkesir temsilcisi ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Bursaspor, bu beraberlikle sahasında ilk kez puan kaybı yaşadı. Sahasında yenilmezlik unvanını koruyan Timsah, 1970-71 sezonundaki en iyi iç saha başlangıcını tekrarlayamadı.



Özer cezalı


Öte yandan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, maçın hakemine yaptığı itiraz sonrası gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak Boluspor müsabakasında forma giyemeyecek. Özer bu sezon BB Erzurum, Altay ve Ümraniyespor maçlarında da sarı kart görmüştü.

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