Bursaspor bu sezon üç takıma puan kaptırmadı

Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, sadece üç takıma puan kaybetmedi. Yeşil-beyazlılar, Eskişehirpor, Bandırmaspor ve Adanaspor'u her iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 5-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükselten Bursaspor, bu sezon da Süper Lig hedefine ulaşamadı. İstikrarsız bir tablo çizen yeşil-beyazlılar, bu sezon sadece üç takıma puan kaybetmedi. Son oynadığı Eskişehirspor'u farklı mağlup eden Bursaspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçı da 2-1 kazanmasını bilmişti. Yeşil-beyazlı takım Bandırmaspor'u da evinde ve deplasmanda 2-1'lik skorlarla geçti. Bursa ekibi Adanaspor'u ise evinde 1-0 deplasmanda ise 3-0 yendi. Bursaspor, ligin son haftasında karşı karşıya geleceği Keçiörengücü'nü, sezonun ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.