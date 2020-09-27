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Bursaspor, Bursa'da 4 maçtır kazanamıyor

Geçen sezon Bursa’da oynanan son iki maçını kazanamayan Bursaspor, 2020-2021 sezonunda çıktığı iki müsabakayı da kaybetti.

Geçen sezon Bursa'da oynanan son iki maçını kazanamayan Bursaspor, 2020-2021 sezonunda çıktığı iki müsabakayı da kaybetti.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, iç sahada istediği skorları alamıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda geçen sezon oynadığı son iki maçı kazanamayan yeşil-beyazlılar, bu seriyi yeni sezonda da sürdürüyor.


Geçen sezonun son iki müsabakasında Menemenspor'la 2-2, Adana Demirspor'la da 0-0 berabere kalan Bursaspor, 2020-2021 sezonunun ilk maçında yine Adana Demirspor'la karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Timsah'ın, dün oynadığı Giresunspor maçında da yüzü gülmedi. Yeşil-beyazlı takım sahadan 2-1 yenik ayrılarak Bursa'da oynadığı üst üste 4 maçı da kazanamadı.

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