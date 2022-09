Bursaspor: “Bursaspor'u düştüğü durumdan muhteşem bir kenetlenme ile çıkaracağız”

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Biz Bursaspor olarak armamızda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı kurulduğu günden bedri onur ve gururla taşıdık, taşıyacağız. Kimseden bir beklenti olmadan taraftarımızdan aldığımız güç ile yıllardır her alanda onurlu mücadelemizi sürdürdük. Taraftarımız var oldukça sürdürmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Düştüğümüz durumdan yine taraftarımız ile alnımızın akıyla çıkacağımızdan inancımız tamdır. Yürüdüğümüz bu zorlu yolda bizimle olan desteklerini her an hissettiğimiz büyük Bursaspor taraftarına bundan sonraki süreçte önemli görev düşmektedir. İyi günde fotoğraf karelerinden çıkmayan, düştüğümüz duruma karşı kafalarını deve kuşu misali kuma görenleri ne Bursaspor ne de Bursaspor taraftarı unutmayacaktır. Son model yasaların üzerimizde denendiği dönemleri de unutmadık. Hiçbir zaman futbolda şiddeti körükleyen taraf olmadık, olmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu, futbola bu kadar uzak olduğu sürece maalesef buna benzer istenmeyen görüntüleri saha içinde görmeye devam edeceğiz. Biz gücümüzü sadece taraftarından alan bir kulübüz. Tüm Türkiye bilsin ki bundan sonra bütün şehir olarak Bursaspor'u düştüğü durumdan muhteşem bir kenetlenme ile çıkaracağız. Bize bu günleri yaşatıp bu kenetlenmeyi sağladığınız için Türkiye Futbol Federasyonu ve sözde 'Bursa kent dinamiklerine de' teşekkür ederiz. Bundan sonrası Bursaspor'un değil sizin probleminizdir."