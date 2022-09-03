Bursaspor, Büyükşehir Belediye Başkanı Ömer Furkan Banaz ile bir araya geldi

Bursaspor, bu sabah saatlerinde organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Gerçekleşen kahvaltıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güngör, Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin, Selim Yolgeçen, Ramazan Çetin Kaya,Emre Planalı, A Takım teknik heyeti, futbolcular ve personel katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yeni sezon öncesinde yeşil-beyazlı takıma başarılar diledi. Başkan Ömer Furkan Banaz ise "Yeni sezon öncesinde iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımız çok iyi çalıştı. Gelecek başarılar ile şehrin dekenetleneceğini düşünüyorum. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.