İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor çabukluk çalıştı

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını bugün yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü.


Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve ayak tenisi oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde pas pres çalışmaları yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.