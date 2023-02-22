Bursaspor çift idman yaptı

Yeşil-beyazlı takım çift kale maç yaptı.

TFF 2. Lig'in 25. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas pres oyunlarıyla başladı. İkinci bölümde şut çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.