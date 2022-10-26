Bursaspor çift kale maç yaptı

Lig'in 12. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursasporlu futbolcuların performansı teknik heyetin beğenisini topladı.

Bursaspor, Erzincanspor'la pazar akşamı saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.