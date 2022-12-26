Bursaspor çift kale maç yaptı

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.