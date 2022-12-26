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Bursaspor çift kale maç yaptı

Bursaspor günün ilk antrenmanını gerçekleştirirken, çift kale maçlar yaptı.


Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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