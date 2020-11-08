İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı

TFF 1.

Lig'de son olarak Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, bu sezon çıktığı 9'u lig 1'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 10 resmi maçta da rakip ağları sarsmayı başardı.


Bursaspor, bu sezon gol yollarında etkili performans ortaya koyuyor. Yeşil beyazlı takım Lig'in geride kalan 9 haftasında da gol atma başarısı gösterdi. Bursaspor son olarak deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalırken, dikkat çeken bir istatistiği de devam ettirdi. Yeşil beyazlılar, ligde sırasıyla, Adana Demirspor (1), Altınordu (2), Giresunspor (1), Tuzlaspor (3), Balıkesirspor (3), Menemenspor (1), Akhisarspor (1), Boluspor (4) ve Ankaraspor (1) maçlarının tümünde gol atma başarısı gösterdi. Ligde toplam 17 gole imza atan Bursaspor, sadece Altınordu maçı hariç tüm maçlarda da kalesinde gol gördü. Bursa ekibi ayrıca Türkiye Kupası'nda da Karşıyaka ile karşı karşıya gelmiş, bu maç da 1-1 sona ermişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.