Bursaspor dar alanda çift kale maç yaptı

Bursaspor bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oynayan futbolcular son bölümü MAS koşuları ile dar alanda çift kale maçlar yaparak çalışmayı tamamladı.

Bursaspor hazırlıklarını 20 Şubat'ta yapacağı antrenman ile sürdürecek.