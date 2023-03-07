Bursaspor dar alanda çift kale maçlar yaptı

Lig'in 26. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, dar alanda çift kale maçlar yaptı.

Öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik direktör İsmail Ertekin'in rahatsızlığı sebebiyle antrenör Yalçın Gündüz gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.