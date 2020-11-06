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Bursaspor deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Ankaraspor'a konuk oluyor. Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak.


Bursaspor, Lig'in 9. haftasında deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak. Osmanlı Stadı'nda yarın akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki önemli mücadeleyi hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılığını Ömer Tevfik Özkoç ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Son haftalarda çıkış yakalayan, ligde Boluspor'u mağlup eden, Türkiye Kupası'nda da Karşıyaka'yı eleyen Bursaspor, Ankara deplasmanında da galip ayrılmak istiyor. Yeşil Beyazlılar, 8 hafta sonunda 10 puan topladı. 4 puanı bulunan Ankaraspor ise kötü gidişe dur demek ve evinde kazanmanın peşinde olacak.

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