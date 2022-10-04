Lig'in 8. haftasında yarın Ankaraspor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yücel Büyük yönetecek. Büyük'ün yardımcılıklarını Zafer Gayretli ve Çağlar Demir Kıran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yakup Bakır olacak. Çıktığı 6 maçta 6 puan toplayan yeşil-beyazlı takım, ilk kez deplasmanda kazanmak veya puan almak istiyor. Ankara temsilcisi ise 7 maçta 9 puan toplamayı başardı.