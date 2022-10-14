Bursaspor deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak

Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında yarın deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanacak olan maçın başlama saati 14.00.

TFF 2. Lig'in 10. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Metahan Alpat yönetecek. Alpat'ın yardımcılıklarını Şeyhmus Baysal ve Nezihi Aytar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alkan Parsak olacak.

Son maçından galibiyetle ayrılamayan Bursaspor, bu karşılaşmayı kazanıp zinciri kırmak istiyor. Ev sahibi Bayburt Özel İdare Spor ise çıktığı 9 maçta 8 mağlubiyet alırken yalnızca bir kez berabere kaldı.