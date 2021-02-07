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Bursaspor deplasmanda Giresunspor'la kozlarını paylaşacak

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maçın başlama saati 19.00.


Lig'in 20. haftası Giresunspor-Bursaspor maçı ile sona erecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takım adına oldukça önem taşıyan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılığını, Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapacak. Ligin zirvesinde yer alan Giresunspor ile sezonun ilk yarısına gençlerinin performansı ile damga vuran Bursaspor, bu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Ancak konuk ekipte oldukça eksik isim var. Bursaspor Kulübü, Covid-19 testi pozitif çıkan 8 ve sakatlığı bulunan 4 isminde yoksun sahaya çıkacakları, altyapıdan 9 ismi kadroya takviye ettiklerini açıklamıştı. Toplamda 12 eksikle Giresun'a giden yeşil beyazlı takımın nasıl performans ortaya koyacağı merak konusu.


Bursaspor en son Giresun'da 1975 yılında yenilmişti


Bugüne kadar 18 resmi müsabakada karşılaşan iki takımdan Bursaspor 8, Giresunspor ise 6 kez galip geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Son 2 deplasmanda maçında rakibini mağlup eden yeşil beyazlı konuk ekip, Giresunspor'a en son 7 Aralık 1975 yılında 3-1 mağlup olmuştu.

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