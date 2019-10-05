İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor deplasmanlarda kayıp

Bursaspor, TFF 1.

Lig'de deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybederken, sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.


Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor. 'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açan, ardından iddialı takım kuran timsah, deplasmanlarda galip gelemiyor. İlk deplasman maçında Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, ardından Eskişehir deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından timsah deplasmanlarda Adana Demirspor'a 4-1, Altay'a ise 2-1 mağlup oldu. Bu maçlarda 4 gol atan Bursaspor, kalesinde 9 gol gördü.



Evinde kral


Öte yandan yeşil-beyazlılar, evindeki maçlara ise puan kaybetmiyor. Bursa'da oynadığı maçlarda taraftarının da desteğini arkasına alan timsah, sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı. Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 2-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.