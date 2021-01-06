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Bursaspor direkleri geçemedi

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in ilk yarısında, topu en çok direkten dönen takımı oldu. Yeşil beyazlılar, 17 maçta 9 kez direkleri geçemedi.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, sezonun ilk yarısında şanssızlıklar yaşadı. Yeşil beyazlı takım, 17 haftada attığı 31 golle ligin en çok fileleri havalandıran takımları arasında yer alsa da bu sayıyı artıracak fırsatlar bulmasına rağmen direkleri geçemedi. Nitekim Bursaspor, 17 maçta toplam 9 kez direklere takılarak bu kulvarda ligin en tepesinde yer aldı. Bursa temsilcisini, Ankara Keçiörengücü (8), Samsunspor (7), Giresunspor (7), Tuzlaspor (7) ve Boluspor (7) takip etti.

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