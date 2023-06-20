Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder'in de katıldığı toplantıda ‘Küfürsüz Stadyum' dendi

Türkiye'nin şampiyon olan kulüplerinin Divan Başkanları bir araya geldi. Bursaspor'dan Galip Sakder'in de yer aldığı toplantıda, küfürsüz stadyumların artık hayata geçmesi gerektiği vurgulandı.

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder'in de yer aldığı toplantıda dikkat çeken konular ele alındı. Yapılan açıklamada, “Şampiyon Kulüpler Divan Başkanları olarak; Türk Futbolunun gündeminde tartışılan bazı konular hakkında, aşağıdaki metinde mutabık olduğumuzu, spor kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissettik. Öncelikle önümüzdeki federasyon seçiminin Türk futbol dünyasına hayırlı olmasını diliyor ve sonuçlarının Türk futbol endüstrisini olması gereken seviyeye getireceğine inanıyoruz. Türk futbol endüstrisinin sürdürülebilir olması için yöneticisiyle, seyircisiyle, basınıyla, sponsoruyla tüm futbol kamuoyunun hakemleri değil, maçları seyretmeye odaklanması gerektiğinin kanaatindeyiz. Buna bağlı olarak; futbolun en önemli paydaşlarından olan hakem ve gözlemcilerin terfilerinde liyakatin önde tutulması, hakemlerimizin de gücünü sahada düdüklerinden alması beklentimizdir. Yeni Spor Yasasının da öngördüğü gibi, kulüp yöneticilerinin basiretli birer tüccar gibi davranması gerektiği kanaatindeyiz. Tüm taraftarlarımızın, maçlara aileleriyle birlikte gelen kişileri rahatsız etmeyecek şekilde, sadece kendi takımlarını destekleyen tezahüratta bulunması, farklı renkleri destekleyen yakın akraba, dostların olabileceğini düşünmesi ve buna göre küfürsüz stadların olması gerektiği temennisindeyiz” ifadelerine yer verildi.