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Bursaspor eksiksiz çalıştı

Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar günün ikinci idmanında eksiksiz çalıştı.


TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da tempo arttı. Yeşil-beyazlı takım sabah çalışmasının ardından akşam saatlerinde ikinci antrenmanını yaptı.


Eksiksiz çalışan Bursaspor'da futbolcuların hırsı dikkat çekti. İki bölüme ayrılan takımda, hız çalışması ile birlikte yarı sahada çift kale maç yapıldı.


Teknik Direktör Mustafa Er'in sık sık futbolcularını uyarması ise dikkat çekti.

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