İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor en son 19 yıl önce Boluspor'a kaybetti

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 25. haftasında deplasman karşılaşacağı Boluspor'a en son 8 Mart 1992 yılında yenildi. Yeşil-beyazlı takım, rakibi ile çıktığı son 6 resmi müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı takım rakibine karşı galibiyet üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 55 resmi maçın 20'sini Bursaspor, 14'ünü Boluspor kazanırken, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. Rakibine en son 8 Mart 1992'de 2-1'lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlı takım, o günden bu güne 6 kez Boluspor'la karşı karşıya geldi. Bursaspor, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yüzü görmedi. Sezonun ilk yarısında Bursa oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar 4-2 kazandı. Bursaspor'un gollerini, Ali Akman (2), Burak Kapacak ve Batuhan Kör attı. Boluspor ise Muhammed Bayır ve Melih Okutan ile skor tabelasını değiştirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.