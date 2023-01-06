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Bursaspor eski başkanı Mesut Mestan kulüpten alacaklarını bağışladı

Bursaspor’un eski başkanı Mesut Mestan 5 milyon 533 bin 780 TL’lik alacağını yeşil-beyazlı kulübe bağışladı.

Bursaspor'un eski başkanı Mesut Mestan 5 milyon 533 bin 780 TL'lik alacağını yeşil-beyazlı kulübe bağışladı.


Bursaspor eski başkanı Mesut Mestan, mevcut başkan Ömer Furkan Banaz'la görüşerek alacaklarını kulübe bağışladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “54.dönem başkanımız Mesut Mestan 5.533.780 TL'lik alacağından bağış makbuzu karşılığında feragat etmiştir. Kendilerine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız” dedildi.

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