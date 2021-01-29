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Bursaspor eski Teknik Direktörü Hasan Bora hayatını kaybetti

Bursaspor’da uzun süre çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yapan, altyapısında da birçok görev alarak ülke futbolcuna yıldız isimler kazandıran Hasan Bora, 81 yaşında hayata veda etti.

Bursaspor'da uzun süre çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yapan, altyapısında da birçok görev alarak ülke futbolcuna yıldız isimler kazandıran Hasan Bora, 81 yaşında hayata veda etti.


TFF 1.Lig ekipleriden Bursaspor, bugüne üzücü bir haberle uyandı. Yeşil beyazlı kulüpte birçok dönemde teknik adamlık görevini üstlenen, uzun yıllar Vakıfköy'de de çalışmalarını sürdürerek ülke futboluna yıldız isimler kazandıran Hasan Bora, hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen ve 81 yaşında aramızdan ayrılan Hasan Bora için Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şu mesajı yayımladı: “Eski Teknik Direktörlerimizden Hasan Bora'nın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

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