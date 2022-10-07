Bursaspor eski yönetim lideri Adanur 16,5 milyon lirayı bağışladı

Bursaspor'a 16 milyon TL bağışlayacağı sözünü sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuran önceki dönem Yönetim Lideri Emin Adanur sözünü tuttu. Özlüce Tesisleri'ne giden ve Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz ile bir araya gelen Adanur, 30 milyon TL alacağının 16,5 milyon TL'lik kısmını makbuz karşılığında kulübe bağışladı. Adanur, şahsi alacağının yanı sıra şirketinin ve geçmiş dönem Kulüp Başkanı Hayrettin Gülgüler'in de alacaklarını ödedi.

TFF 2.Lig'de zor günler geçiren ve 8 ayda 2. kez Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Bursaspor'a önceki dönem Hayrettin Gülgüler Başkanlığı'ndaki yönetimin Lideri olan Emin Adanur'dan büyük bağış geldi.

5 Ekim Çarşamba akşamı sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında 30 milyon TL alacağının yarısını kulübe hibe edeceğini açıklayan Adanur, bugün sözünü tuttu.

Adanur, dün Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz'dan gelen davet üzerine ekibiyle birlikte bugün saat 11.30 sıralarında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne ekibiyle birlikte geldi. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz tarafından karşılanan Emin Adanur ve ekibi, yapılan görüşme sonrasında kamuoyuna vaad ettiği 33 Milyon liralık alacağının yarısı olan 16,5 milyon TL'yi silerek bağış makbuzunu imzaladı.

Bursaspor'un menfaatine yapılacak her hareketi sonuna kadar destekleyeceklerini söyleyen Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Emin Adanur'a bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün önceki dönem kulüp başkanlarımızdan Ekip Lideri Emin beyin basın aracılığıyla yapmış olduğu ödeme sözüne istinaden kendilerini buraya davet ettik. Önceki dönem alacaklarından makbuz karşılığı feragat etti. Kulübümüz adına düzenlemiş olduğumuz bağış makbuzunu kendisine takdim ettik. Biz de yapılan bu ziyaretten son derece memnun kaldık. Bursaspor'un menfaati için yapmış olduğu 16.5 milyon liralık bağıştan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Aynı örnek davranışı diğer başkanlarımızdan da bekliyoruz.''

Bursaspor hepimizin ortak değeri

Bursaspor Eski Yönetim Lideri Emin Adanur ise “Bursaspor hepimizin ortak değeri. Bu paydaş noktasında kentli olarak hepimizin sorumluluğu var. Bursaspor zor günler geçiriyor. Ben ve arkadaşlarım zor günlerinde üzerimize düşen görevi yapmak için buradayız. Önceki gün bir vaadde bulunmuştum. Şimdi tüm kamuoyunun önünde 33 milyon TL'lik alacağımın 16,5 milyon lirasını makbuz karşılığı bağış yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kötü gidiş sürecinde başlattığım bu hamle bu iyi niyet belki her şeyin bu saatten sonra iyi gitmesine sebep olur. Diğer başkanlar için de başlangıç olur. Misafirperverliğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz bizi çok güzel karşıladınız” diye konuştu.

Adanur, eski Kulüp Başkanı Gülgüler'in alacağını da ödedi

Bu arada, Bursaspor Eski Başkanı Hayrettin Gülgüler'in kulüpten alacağı miktar da Emin Adanur tarafından ödenerek makbuz karşılığı silindi. Yine Emin Adanur şahsi alacaklarının dışında şirketine ait 464 Bin lirayı makbuz karşılığı kulübe bağışladı. Emin Adanur‘un ekibinden olan eski yönetim kurulu üyesi Hasan Gürler 500 Bin TL, Akçakent İnşaat 390 Bin TL, Özkurdağ Tur firması da 132 bin TL alacaklarını bağışlayarak Bursaspor'a katkı sağlamış oldu.

4 futbolcu için girişimler başladı

Öte yandan Bursaspor'a gelen 2 dönem transfer yasağı ile ilgili kendi dönemindeki 4 futbolcu olan Luka Capan, Ofosu, Matavz, Namık için pürüzleri çözeceğini söyleyen Adanur, bu konuyla ilgili de Başkan Banaz ile fikir alışverişinde bulundu. Ömer Furkan Banaz'ın oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili sunduğu dosyaları inceleyen Adanur, futbolcu ödemeleriyle ilgili de girişimleri başlatarak 4 ismin 2021-2022 sezonundan alacaklarını halledeceğini, 2022-2023 sezonuyla ilgili alacaklarını da sildireceğini söyledi.