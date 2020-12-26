Bursaspor, Eskişehirspor maçı öncesi barbekü partisi verdi

Yeşil-beyazlı futbolcuların moral depoladığı yemeğe, Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

TFF 1. Lig'in 16'ıncı haftasında pazartesi günü saat 19.00'da Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da keyifler yerinde. Yeşil-beyazlılar, bugün yapılan antrenmanın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Kritik karşılaşma öncesi moral depolayan Bursasporlu futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra, düzenlenen yemeğe, Başkan Erkan Kamat, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Tosun, Sportif Direktör Adil Cenkçiler ve personel de katıldı.