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Bursaspor, Eskişehirspor'u konuk ediyor

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Bursaspor, yarın akşam Eskişehirspor'u konuk edecek.


Bursaspor, Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılığını Kemal Mavi ve Ogün Kamacı yapacak. Son 3 lig maçından 7 puan çıkartan ve Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam eden Bursaspor, bu karşılaşmadan da galip ayrılıp ilk 6 şansının sürdürmek istiyor. Ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor ise pozitif oyun anlayışını Bursa'da da sürdürmenin peşinde olacak. İki takım bugüne kadar ligde ve kupada toplam 76 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçların 28'ini Bursaspor, 23'ünü ise Eskişehirspor kazanırken, 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlı takım, 28 galibiyetin 20'sini evindeki maçlarda elde etti.

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