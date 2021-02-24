Bursaspor evinde Menemenspor'u ağırlıyor

Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, sahasında Menemenspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bursaspor, Lig'in 23'üncü haftasında yarın akşam Menemenspor'la karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılığını Murat Altan ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Ligden son 4 maçından yalnızca 1 puan çıkartabilen Bursaspor, bu maçla birlikte yeniden çıkış ararken, Menemenspor ise geçen haftaki 6-2'lik Akhisarspor galibiyetini zorlu deplasmanda taçlandırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Menemenspor evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etmişti.