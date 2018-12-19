İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor evinde sıkıntı çekiyor

Bursaspor bu sezon sahasında oynadığı 8 maçın sadece 3’ünde sahadan galip ayrılabildi.

Bursaspor bu sezon sahasında oynadığı 8 maçın sadece 3'ünde sahadan galip ayrılabildi.


Bursaspor kendi sahasında bu sezon oynadığı maçlarda keyif vermedi. Evinde 8 lig maçına çıkan yeşil-beyazlılar, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu müsabakalarda 12 puan toplayabilen Bursaspor, aynı puanı da rakiplerine ikram etti. Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, rakibini sahasından puansız göndermek istiyor. Bursaspor, bu sezon evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.