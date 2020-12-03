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Bursaspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 12'inci haftasında yarın akşam evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.


TFF 1.Lig'i 12'inci haftasında Bursaspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın akşam oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan'ın yardımcılığını Baran Eraslan ve Gökmen Baltacı yapacak. 11 maçta 14 puan toplayan Bursaspor, son oynadığı maçta, Altay deplasmanından 3-1 mağlubiyetle dönerken, 10 puanı bulunan Ümraniyespor ise evinde Menemenspor'a 2-0 yenilmişti. Ev sahibi ekipte, Özer Hurmacı, Furkan Emre Ünver ve Vefa Temel'in sakatlıkları devam ediyor. Bursaspor sahasında oynadığı son 3 maçı kazanırken, 8 gol attı, 3 gol yedi. Ümraniyespor'un deplasman karnesi ise; 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik. Bursaspor ile Ümraniyespor arasında oynanan 2'si lig, 2'si kupa, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere toplam 5 maçın 4'ünü yeşil beyazlı ekip kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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