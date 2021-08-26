Bursaspor-Eyüpspor maçının biletleri 48 saatte 2 bin adet satıldı

Salı günü satışa çıkan biletlerin yaklaşık 2 bin adedi satın alındı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak ve Salı günü biletleri satışa çıkan Bursaspor-Eyüpspor maçına henüz büyük bir ilginin olmadığı öğrenildi. Pandemi sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan futbol dünyasında tekrar taraftarın stadyumlara alınması yeşil-beyazlı camia tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak aşı raporu veya test mecburiyeti taraftarı yine stadyumlardan uzak tuttu. Nitekim Bursaspor-Eyüpspor maçı için satışa sunulan biletler, 48 saatte yaklaşık 2 bin adet satıldı. Bitci Timsah Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma cumartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak. Maç saatine kadar bu rakamın artması bekleniyor.