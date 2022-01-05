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Bursaspor, Fethi Sekin'i unutmadı

Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şehit polis memuru Fethi Sekin’i aramızdan ayrılışının 5.

Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şehit polis memuru Fethi Sekin'i aramızdan ayrılışının 5. yılında anlamlı bir mesajla andı.


Bursaspor Kulübü, şehit polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:


“İzmir'de gerçekleştirilen hain terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canını ortaya koyarak onlarca vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız.”

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