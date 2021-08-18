Bursaspor Futbol Okulları, Balkanlar'a açıldı

Yeşil-beyazlı kulüp, Balkan ülkelerindeki genç yetenekleri keşfetmek için girişimlere devam ediyor.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Balkan ülkelerindeki genç yetenekleri keşfetmek için yola çıkan kulübümüz görüşmelerine Kosova'da devam ediyor. Futbol Okulları Direktörümüz Aykut Turan, Kosova Vusthrri Belediye Başkanı ile buluştu. Turan, Vushtrri Belediye Başkanı Xhafer Tahiri'nin futbol okulları yapılanmamıza ciddi anlamda desteği olacağını belirtti. Ardından Prizren ilinin yetiştirici takımı olan FC A&N Prizren takımı ile yetiştiricilik anlamında işbirliği yapıldığını, futbol okullarımız ile Balkanların yetiştirici kulüpleri arasında organik bir bağ kurduklarını belirtti. Turan; ‘Bursasporumuzun bayrağını Balkanlarda dalgalandıracağız. Yetenekli ve kaliteli oyuncuları takımımıza kazandıracağız' dedi. Futbol Okulları Direktörümüz Aykut Turan yarın da Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi ile görüşme gerçekleştirecek.”