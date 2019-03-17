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Bursaspor - Galatasaray maçından notlar

Bursaspor ile Galatasaray arasındaki 26.

hafta müsabakasına yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 18 Mart Çanakkale Destanı'nı da unutmayan yeşil-beyazlı taraftarlar tribünlerde çeşitli pankartlar açıp, Çanakkale içinde aynalı çarşı türküsünü hep bir ağızdan söyledi.


Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takım açısından da karşılaşma büyük önem arz ediyor. Yeşil-beyazlılar, 28 puanla 25. sırada küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bursaspor bu maçı kazanarak, nefes almak isterken, Galatasaray ise Başakşehir'in puan kaybettiği haftada farkı kapatmak istiyor.



Tribünler doldu


Öte yandan Bursasporlu taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakının dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde oyunculara moral vererek, tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar atkı şovda yaptı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri doldurduğu görüldü.



Çanakkale destanı unutulmadı


Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar Çanakkale destanını unutmadı. Tribünlerde ‘Çanakkale geçilmez' pankartı açan taraftarlar, Çanakkale içinde aynalı çarşı türküsünü hep bir ağızdan söyledi. Tofaş Tribünü'nde ise 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' yazılı dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca maraton tribününde de ‘Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale' pankartı yer aldı. Seremonide yer alan çocuklarda Çanakkale'de askerlerin ve hemşirelerin giydiği kıyafetleri giydi.

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