İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig’in son hafta mücadelesinde Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Spor Toto Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.


Yeşil-beyazlılar, en son oynadığı İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından 1 puan çıkarttı. Timsah, son haftalarda oynadığı güzel futbolu skora yansıtmakta sıkıntı çekiyor. Ligde son oynadığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, 3 puanı unuttu. Bursaspor, ligde en son 14. haftada BB Erzurumspor'u mağlup etti. Ayrıca Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçın sadece birini kazanırken, 6 kez rakipleri ile berabere kaldı ve 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Ligin en fazla berabere kalan takımı


Öte yandan Bursaspor ligde de inanılmaz bir istatistik tutturdu. Timsah, ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlılar, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.