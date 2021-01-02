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Bursaspor geçen sezonu yakaladı

Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup eden Bursaspor, sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı.

Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Bursaspor, sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda da aynı puana ulaşmıştı.


TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup eden Bursaspor, önemli bir başarıya daha imza attı. Sezona transfer tahtasını açamadan başlayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil-beyazlı takım, sergilediği performansla tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başardı. Geçen sezon yapılan onlarca transfere rağmen, puan silme cezası sonrası 17 maçta 27 puan toplayan Bursaspor, bu sene ise altyapısının gücüyle aynı seviyeye ulaştı. Yeşil-beyazlılar aynı zamanda geçen sezona göre hanesine fazladan 6 gol yazdırmayı başardı.

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