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Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul’un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek profesyonel futbolcumuz Canberk Yurdakul ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Canberk Yurdakul'a hayırlı olmasını dileriz.”

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