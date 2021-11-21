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Bursaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1.

Lig'de dün akşam İstanbulspor'a 4-2 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Cuma akşamı karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına başladı.


Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan İstanbulspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarın yapacağı idman ile çalışmalarına devem edecek.

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