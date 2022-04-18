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Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Bursaspor, Spor Toto 1.

Lig'in 33. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak.


Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor, yarın akşam Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Timsah Park'taki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılar, mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkacak. 31 puanı bulunan Bursaspor 18. sırada yer alırken, 12. sıradaki Gençlerbirliği ise 38 puana sahip. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazanmıştı.

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