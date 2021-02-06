İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına 12 eksikle devam etti

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 20. haftasında pazartesi akşamı karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına, sakatlıkları bulunan 4, Covid-19 testi pozitif çıkan 8 futbolcusundan yoksun devam etti.


TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalıştı.


Sakatlıkları bulunan 4 futbolcusuyla birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan 8 oyuncusundan yoksun çalışmalarına devam eden Bursaspor'un hazırlıkları yarın yapacağı idmanla sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.