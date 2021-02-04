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Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına hız verdi

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da tempo arttı. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki idmanda taktik çalışma gerçekleşti.


Lig'in 20'nci haftasında Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Tempoyu iyice arttıran yeşil beyazlı takım, son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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