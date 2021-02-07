İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının antrenmanını Giresun'da gerçekleştirdi.


TFF 1.Lig'in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Giresun'da akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.


Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.