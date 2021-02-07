Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının antrenmanını Giresun'da gerçekleştirdi.

TFF 1.Lig'in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Giresun'da akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.