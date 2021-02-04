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Bursaspor, Giresunspor'a en son deplasmanda 46 yıl önce kaybetti

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Giresunspor'a deplasmanda en son 1975 yılında mağlup oldu.


TFF 1.Lig'in 20. haftası dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne olacak. Genç ağırlıklı kadrosuna rağmen iyi performans ortaya koyan Bursaspor ile ligin zirvesindeki Giresunspor karşı karşıya gelecek. Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşma öncesi konuk ekip Bursaspor'un rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar 18 resmi müsabakada karşılaşan iki takımdan Bursaspor 8, Giresunspor ise 6 kez galip geldi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Son 2 deplasmanda maçında rakibini mağlup eden yeşil-beyazlı konuk ekip, Giresunspor'a en son 7 Aralık 1975 yılında 3-1 mağlup olmuştu.

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