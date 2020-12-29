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Bursaspor gol zincirini 19'a çıkarttı

Bursaspor, her maçta gol atma serisine devam ediyor.

Yeşil beyazlı takım, bu sezon ligde 16, kupada da 3 olmak üzere toplam 19 maçın tümünde gol atma başarısı gösterdi.


Transfer yasağı sebebiyle bu sezona genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, adeta rakip takımların korkulu rüyası haline geldi. Yeşil beyazlı takım son oynadığı ve 2-1 kazandığı Eskişehirspor maçı sonrası, gol zincirini 19'a çıkarttı. Bursaspor, bu sezon çıktığı 16'sı TFF 1.Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 resmi maçın tamamında gol sevinci yaşadı. Yeşil beyazlı takım aynı zamanda ligde attığı 30 golle, hem TFF 1.Lig, hem de Süper Lig'de en çok gol atan takım konumunda.

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