İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor güç depoladı

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.


Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.