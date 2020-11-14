Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Günü çift idmanla tamamlayan Bursaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.