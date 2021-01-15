Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, akşam antrenmanında taktik çalıştı.
Devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, kampın 3. gününde akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde taktik çalışma yapıldı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.