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Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, akşam antrenmanında taktik çalıştı.


Devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, kampın 3. gününde akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde taktik çalışma yapıldı.


Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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